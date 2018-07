Protagonista del video sexual de Nelson Mauri: "Él es quien está interesado en que le paguen por hablar"

"Ese video fue grabado hace como 3 meses más o menos cuando yo recién llegué a Chile y yo no sé si él estaba en pareja porque no me interesa la vida de mis clientes (...) en realidad yo no viralicé eso tal como se lo dije a él, porque nosotros tuvimos una pequeña discusión por esto", comentó el hombre quien trabaja como scort.

"Yo dije que me robaron el celular para que él no quedara como que él estaba vendiendo la noticia (...) A mi nadie me ha pagado nada ni me interesa que me paguen. Se han dicho tantas cosas de mí, pero es él (Mauri) quien pidió $3 millones por hablar sobre el video asi que sí, puedes imaginar quien tiene más interés", puntualizó.

También agregó que él tiene una familia por detrás y no acostumbra a ningún escándalo de este tipo. "Mi mamá está muy apenada y las personas que me conocen también", dijo Nassim.

"Mira una persona que pasa por un momento tan delicado hubiese dicho tengo que digerir un momento esto, prefiero no hablar de ello, antes de pedir una cifra como lo hizo. Él es una persona requerente de cámaras, donde su vida se ha basado en la farándula (...) a mi me mandó un mensaje de voz donde me dijo que él era el rey del escándalo", acotó.