Fernanda Urrejola aclaró sus dichos sobre casting en ropa interior para la teleserie "16"

17:55 La actriz salió al paso del desmentido de su compañero de elenco Matías Oviedo, quien afirmó que la presentación fue en traje de baño tanto para hombres como mujeres. "Sigo creyendo que no era necesario", puntualizó.

La actriz Fernanda Urrejola salió a aclarar un detalle sobre el casting que pasó para quedar en la teleserie "16" de TVN, el que fue desmentido por su compañero de elenco, Matías Oviedo.

En una entrevista a revista Ya, Urrejola afirmó que muchos personajes de las ficciones nacionales estaban sexualizados, afirmando que para aquella teleserie hizo la audición en "calzones y sostenes".

"Todas las mujeres lo hicimos así, ese era el casting y teníamos 21, éramos enanas. Obvio que todas lo conversamos y decíamos ‘¿por qué tenemos que estar en esto?’. Y me ha tocado más de una vez hacer castings donde te piden estar en calzones y sostenes. Es súper denigrante. La que no tenía buen cuero para ponerse bikini no quedaba en la teleserie, y es triste, pero así era", expresó.

Oviedo, en tanto, salió a aclarar estos dichos y mientras participaba en el espacio "#ConLasManosEnLaMasa" de Vía X detalló que el casting era con traje de baño tanto para hombres como paras mujeres.

"Me sorprendí cuando la Fernanda dijo que era en sostenes y calzones, no sé si habrá tenido que hacer otro casting más, eso ya puede ser dudoso, pero cuando yo lo hice con ella, era en traje de baño", expresó, señalando que en la historia habían muchas escenas en piscina.

En sus historias de Instagram, Urrejola confirmó la versión del actor, asegurando que en su momento ella quiso aclarar que la presentación para la teleserie de la señal estatal era traje de baño y no ropa interior, lo que sí vivió en otros castings.

De todos modos, la artista puntualizó que para este caso "sigo creyendo que no era necesario, pero así eran las cosas".