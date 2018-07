Profesor eliminado de "Pasapalabra": "No me 'robaron' el rosco"

Felipe Morales, el profesor de física que fue conocido como el "hijo de Soa Ledy" por su extensa permanencia en el programa "Pasapalabra" de CHV desestimó un "robo" en su eliminación.

Tras ocho capítulos consecutivos ganados, el docente quedó afuera luego de caer en el "rosco" ante Jessica Verdugo, a quien le habrían considerado como correcta una definición que según la RAE estaba errada.

Durante el concurso, Julián Elfenbein leyó una definición que decía: "Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa a contrincante del docente había". La respuesta correcta era "inferir", pero ella señaló "inducir".

La falla definió la jornada, ya que Morales fue eliminado por tener más respuestas incorrectas.

Tras unos días de su polémica salida, el profesor rompió el silencio y a través de Facebook negó que se haya sentido perjudicado por los organizadores del concurso.

"Declaración pública: 1- No me 'robaron' el rosco. Perdí en buena ley, por errores propios. 2- Julián Elfenbein me cae bien", afirmó.

En otra imagen que publicó en su red social se pudo ver un escrito en una pizarra, en donde sus alumnas bromearon con su presencia en el espacio televisivo.