Francisco Melo por denuncia contra Llao: "No me calza, Ramón es un tipo que va con la verdad por delante"

09:20 El actor defendió a su colega por la denuncia de abuso contra una menor de edad y admitió que le cree cuando Llao dice que no tiene la "menor idea".

El actor Francisco Melo que hoy protagoniza la serie "La Cecería" en Mega, sobre el psicópata de Alto Hospicio, defendió a su colega Ramón LLao por las declaraciones donde lo acusan de abuso contra una menor.

Primero fue el testimonio de una ex polola de Llao quien afirmó que en una oportunidad en la década de los 90, Llao la golpeó. Por ese mismo episodio, el actor asumió responsabilidad y dijo que efectivamente hubo violencia inrtafamiliar. Sin embargo, una semana después se conoció el caso de posible abuso que lo llevará a tribunales a declarar.

"Pancho" Melo fue enfático, "no me calza, pero por ningún lado lo que le está pasando. Le creo cuando él dice yo no tengo la menor idea. Le creo aún más cuando una semana antes asumía absoluta responsabilidad con respecto al otro hecho", dijo según detalló Lun.

Y agregó, "Ramón es un tipo directo, abierto, que va con la verdad por delante".