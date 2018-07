Cristián Sánchez habló de su depresión y del rol de Diana Bolocco para enfrentarla

El animador Cristián Sánchez habló sobre la depresión que vivió hace algún tiempo, la que pudo enfrentar gracias al rol que cumplió su esposa, la también conductora Diana Bolocco.

Mientras el programa "Muy Buenos Días" analizaba el caso de Andrés Caniulef, el comunicador reveló que vivió un episodio complejo con la enfermedad, ya que por un tiempo "comencé a sentir que no podía respirar. Era un peso enorme. Era sentir el pecho apretado".

"Siempre he sentido que tengo la misión de mantener entretenido a mi círculo. Era el divertido, el apañador. Quizás por eso, no me revisé y se gatilló en la depresión más tarde, porque uno comienza a guardar todo debajo de la alfombra. Yo tenía la sensación de culpa, me preguntaba por qué yo podría estar deprimido", expresó.

Tras esto, Sánchez contó que "por la Diana yo fui a preguntar. Si ella no me lo hubiera dicho yo hubiese seguido en lo mismo. Ella me vio apagado, y me lo dijo".

Visiblemente emocionado, el animador agregó que "para el resto fue muy sorpresivo porque yo intentaba mostrarme siempre bien. Pero a veces sientes que no puedes más y esto es más fuerte que la voluntad, aunque quieras no puedes salir".