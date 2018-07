Camila Cabello vuelve a Chile en octubre

La cantante estadounidense Camila Cabello regresará a Chile en octubre.

La ex Fifth Harmony se presentará el próximo 18 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su gira "Never be the same".

La artista ya había actuado en el país a comienzos de año en el festival Lollapalooza.

El 30 de julio habrá una preventa especial a través de Puntoticket, mientras que el 1 de agosto partirá la venta general de entradas, con precios que parten desde los $27.550.