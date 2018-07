[VIDEO] Eduardo de la Iglesia dejó el estudio de "Hola Chile" por el nacimiento de su hijo

Un momento especial fue el que vivió durante este jueves el conductor del matinal "Hola Chile" Eduardo de la Iglesia, ya que tuvo que salir corriendo del programa porque su esposa ya estaba en el trabajo de preparto por la llegada de su tercer hijo.

Todo ocurrió cerca de las 07:30, cuando el panel del espacio estaba hablando sobre el hackeo a las tarjetas de crédito. En ese momento el comunicador recibió un mensaje desde la clínica, el que señalaba que Pamela Ibarra ya estaba lista para recibir a Pedrito.

"Me pasó lo mismo que con mi primer hijo Edu, nació mientras estaba en el matinal, me pilló al aire, qué emoción. Ahora la Pame está en trabajo de preparto y estamos muy esperanzados y ansiosos", adelantó el animador durante esta mañana.

Eduardo y su esposa habían sufrido una pérdida el año pasado cuando ella presentaba tres meses de embarazo, por lo que la llegada de este niño alegró a todos sus compañeros del espacio de La Red.

"Yo le deseo toda la felicidad del mundo con la llegada de Pedrito, su tercer hijo tan esperado. Estoy nerviosa de saber ya más detalles de cómo salió todo, cuánto pesó, cuánto midió y lo iré a ver en la tardecita. A Edu lo quiero mucho y a la Pame también, que es una tremenda mujer. Le mando todas mis buenas energías para que salga todo increíble", indicó Julia Vial.

Pedrito nació durante este mediodía en la Clínica Universidad de Los Andes. Se sumó a una familia que ya tiene a Edu, de 6 años y Santi de 3.

"Estamos muy felices con la Pame con la llegada de Pedro, muy emocionados porque la vida como se abre paso, todo salió perfecto", señaló brevemente De la Iglesia tras el nacimiento.