Kel Calderón se molestó con Hugo Valencia: "Siempre inventa cosas"

La egresada de derecho Raquel "Kel" Calderón expresó su molestia con el periodista de "Muy Buenos Días", Hugo Valencia, que informó de un supuesto romance que mantendría ella con el actor Matías Assler.

En declaraciones a LUN , la celebridad salió a desmentir al panelista, quien afirmó que ella besó al integrante del área dramática de TVN durante una fiesta.

"Estoy tan enojada, Hugo Valencia siempre inveta cosas y ese matinal debe estar desesperado por aparecer en algún lugar para marcar medio punto de rating", señaló.

Sobre el rumor, Calderón señaló que Assler es su amigo, aunque no lo ve desde hace casi un año. "Yo estoy soltera, lo diría, ¿qué me importa? Pero esto no es verdad", agregó.

Ayer en su cuenta de Twitter el actor entregó sus descargos contra Valencia y afirmó que "periodistas de baja calidad y mentirosos no debiesen trabajar en el canal nacional".