Adexe y Nau: el fenómeno musical de las redes sociales que se presentará en el Teatro Caupolicán

Con más de siete millones de seguidores en YouTube, Adexe y Nau se han instalado como el fenómeno musical de las redes sociales y lo nuevo de la música urbana. Apenas son dos hermanos adolescentes que están cumpliendo su sueño y por estos días han disfrutado de la comida, la gente y los lugares santiaguinos.

El dúo español, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, se presentará mañana en el Teatro Caupolicán, en un show que prácticamente tiene sus entradas agotadas. Si bien los chicos captaron la atención de los cibernautas con covers como “Andas en mi cabeza” de Chino y Nacho, también tienen sus propios temas, entre ellos su single más reciente, “Yo quiero vivir”.

Adexe (13) y Nau (15) hablaron con SoyChile.cl en la previa de su show. “La verdad es que ya no tengo nervios. Cuando te ven entrar, cantando y coreando tus nombres, se te van los nervios y la vergüenza. Y dejas la piel, es una experiencia inolvidable”, manifiesta Adexe, el menor, quien comenzó su carrera en solitario en 2013.

En su carrera han vivido situaciones curiosas, pese a atraer un público principalmente juvenil. “Realmente hay niños que van a nuestros conciertos con sus padres y adultos que van solos”, señala Nau. “También entendemos que algunos padres tal vez no sepan de nosotros porque dejan a sus hijos viendo YouTube y después dicen quiénes somos. Lo que pedimos es que los niños animen a los padres a escucharnos porque así pueden saber quiénes somos y que vengan al concierto. Hay un montón de niños que dicen ‘no me han dejado ir porque mis padres no los conocían’”.

Para escribir sus canciones se inspiran en sus propios procesos adolescentes y sus referentes son Yandel, Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Maluma y Shakira, aunque en realidad sus ídolos son sus padres: “Ellos nos han enseñado lo que somos ahora”, afirma Adexe.

También publicaron un libro llamado “Tú y yo abrazando un sueño”, publicado por Planeta.