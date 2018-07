Khloé Kardashian sacó aplausos con un renovado look

Khloé Kardashian revolucionó Instagram con un osado cambio de look. Después de vivir meses complejos con la infidelidad de Tristán Thompson, en medio del nacimiento de su hija, la celebrity ya se ve un poco más relajada.

Manteniendo su rubio, la chica reality decidió cortarse el pelo y dejarlo como una melena, tipo long bob, porque es notablemente más larga hacia adelante.

"Te ves bella y tu cabello es maravilloso", "este look te queda genial", "no te he reconocido", "bella", son algunos de los comentarios.