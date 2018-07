Pamela Anderson sorprendió con sus declaraciones sexuales sobre tríos y orgías

16:25 La modelo e ícono de los 90 confesó también que no disfruta el sexo sin amor.

La sensual Pamela Anderson sorprendió con sus declaraciones sobre sus experiencias sexuales y dejó claro que a sus 51 años sigue sacando suspiros entre muchos de sus fanáticos.

La revista Dazed entrevistó a la mujer que ha protagonizado varias portadas de la revista Playboy sobre sus relaciones de pareja y el sexo. Bien arriesgada, la rubia de Baywatch aceptó responder preguntas de usuarios a través de Instagram donde dejó a todos sorprendidos.

Uno de ellos le preguntó sobre el sexo con más de una persona: "Ninguna experiencia que he tenido de sexo en grupo ni tríos me ha resultado positiva. Pero a cada uno lo suyo. Todos mis amantes eran muy celosos. Excepto uno, que fantaseaba conmigo estando con una mujer, mientras nos observaba", relató.

La modelo también confesó que ella es una persona romántica en cuanto a las relaciones y por lo mismo, no disfruta el sexo sin amor. "No disfruto del sexo sin amor y sin un compromiso. No es algo mecánico o para presumir. Se trata de intimidad y compartir secretos", sostuvo.

Finalmente, Anderson contó que uno de los elementos que más disfruta incorporar en las relaciones sexuales son los juguetes eróticos.

Hoy la modelo tiene una relación con el jugador Adil Rami al que conoció en febrero del 2017.