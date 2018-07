Karla Rubilar luego que Piñera le cortara un mechón: "No me usen para pegarle"

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, salió en defensa del Presidente Sebastián Piñera, quien le cortó un mechón de su cabello en medio de una ceremonia oficial.

Todo ocurrió durante la inauguración de la nueva oficina de la Dirección de Extranjería y Migración. Allí el Mandatario tomó la tijera para cortar la cinta y aprovechó de cortarle el pelo a la ex diputada.

El gesto fue criticado en las redes sociales, ya que se acusó al jefe de Estado de "invadir la privacidad" de la autoridad regional.

En su cuenta de Twitter, Rubilar le bajó el perfil al hecho, afirmando que con Piñera hay "cariño y respeto" y que la acción "claramente fue una humorada".

"El cariño y respeto entre el Pdte @sebastianpinera y yo es enorme. No generen una polémica artificial en lo q clara% fue una humorada. NO me usen para pegarle. Es más, ahora me siento parte d extranjería, al inaugurar c/mi pelo el nuevo centro (Hay temas + importantes q hablar)", escribió.