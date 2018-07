Soledad Cruz, la actriz detrás de "Mechita" en Perdona Nuestros Pecados: "Nunca le he cerrado la puerta a ser lesbiana"

La actriz Soledad Cruz, conocida por interpretar el rol de Mercedes "Mechita" Möller en la teleserie Perdona Nuestros Pecados, habló sobre el desafío de interpretar a una mujer homosexual y afirmó que está "súper abierta" ante el tema.

Durante su participación en el espacio No Culpes a la Noche de TVN, la artista contó lo que significó encarnar a una lesbiana en un contexto de rechazo hacia la diversidad sexual que había en la década del 50 en Chile.

"No fue difícil ser lesbiana, pero sí es entender un lugar en el que no me encuentro, que tiene que ver con ser alguien que no es validado", agregó.

Por su visión sobre la homosexualidad, Cruz expresó que "nunca ha cerrado la puerta" a ser lesbiana. "No descarto la posibilidad, estoy súper abierta. En este momento estoy casada y enamorada de un hombre, me he enamorado siempre de hombres, pero conozco casos de mujeres heteros que se enamoran de una mujer", añadió.

Sobre sus escenas de sexo con su colega María José Bello, la actriz afirmó que "me daría más pudor tenerlas con un hombre que no me gusta o que no conozco a que con una amiga".