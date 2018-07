Aparecen tres nuevas denuncias contra Nicolás López

Tres nuevas denuncias aparecieron en contra el director Nicolás López. Se trata de las acusaciones de la actriz Daniela Mateluna (serie "Sudamerican Rockers"), la modelo brasileña Kenia Lost y una víctima que prefirió no revelar su nombre.

Según publicó Revista Sábado , la misma que dio a conocer las ocho primeras denuncias contra el cineasta, la único que ha llevado su testimonio a la justicia es Mateluna. Su caso se remonta al 2004 cuando él estrenaba "Promedio Rojo".

"Trataba de sacármelo de encima, pero no podía, me sentía inmovilizada. Recuerdo que logró bajarme el enterito que tenía puesto hasta las rodillas. Pudo ver mis pechos y los tocó. Yo le decía, Nicolás, para por favor. Pero siguió y me decía tranquila, nadie se va a enterar", relató la actriz. Y agregó que en dos oportunidades López intentó propasarse en espacios cerrados.

En el caso de la víctima anónima, ella tenía 17 años cuando ocurrió el episodio, también en 2004. "Recuerdo despertar y sentir lo pesado que era y que me pegaba con su pene en mi cara. Me acuerdo de su cara asquerosa, mirándome todo el rato y me hacía como el gesto de encuadre con dos manos, diciendo que nunca se iba a olvidar de esto", detalló.

El abogado Juan Pablo Hermosilla indicó a Revista Sábado, que estos tres nuevos casos ayudan a ubicar cronológicamente varios hechos, por lo que con esto se podría acreditar que otros casos en su contra se prescriban.