Nicolás López tras nuevas acusaciones: "Estoy impactado. Me duele mucho lo que está pasando"

El director de cine, Nicolás López, reaccionó mediante redes sociales sobre las tres nuevas denuncias que se dieron a conocer en su contra hoy en Revista Sábado.

"Estoy impactado por las nuevas acusaciones hechas públicas hoy. Nunca he usado la fuerza para ninguna relación con una mujer", escribió el cineasta.

Las nuevas acusaciones se suman a las otro ocho conocidas en el mismo medio. En esta oportunidad, se trata de la actriz Daniela Mateluna (serie "Sudamerican Rockers"), la modelo brasileña Kenia Lost y una víctima que prefirió no revelar su nombre y que sólo tenía 17 años cuando ocurrió el episodio.

López continuó en su mensaje, "si soy o he sido como dicen ¿por qué siguieron relacionándose conmigo y acudiendo a mis eventos públicos de manera voluntaria? ¿Por qué nunca me hicieron saber que se sintieron como dicen?". Y agregó que nunca ha consumido cocaína ni tampoco le ha ofrecido a nadie ninguna droga.

El director de "Sin filtro", reiteró que es inocente. "No voy a entrar en detalles, pero insisto en lo que ya he dicho: no soy un abusador ni un agresor. Me duele mucho lo que está pasando".