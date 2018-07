Patricio Laguna tras filtración de video íntimo: "Me afectó, pero no voy a caer por gente malintencionada"

Luego de la filtración del video íntimo de Patricio Laguna con su ex esposa, Yanina Halabi , volvió a las redes sociales con la frente en alto. Aseguró que el episodio fue algolos primeros días, pero que no le afectaría más allá.

"Todo lo que pasó he tratado de tomarlo con harta tranquilidad. Gracias a Dios, siempre mi familia me ha estado apoyando., jamás. Yo sigo adelante y sigo firme en ese tema y siempre he pensado así, con esta y otras situaciones”, relató el modelo a La Cuarta

Laguna, que ahora vive en Rancagua con sus hijos en la casa de sus padres, dijo que él tomó la decisión de ser "firme" tras la filtración, pues a muchos los puede pillar en un escenario de debilidad y afectar más.

"Yo tomé esa decisión,", dijo.

El modelo contó que por redes sociales le han llegado varios mensajes de otras personas, contándoles que les ha pasado lo mismo en otros ámbitos. "El tema es muy fuerte y sucede más de lo que uno cree".

"Yo opté por seguir con mis actividades normales., afirmó Laguna.

Igualmente confesó que la filtración le afectó en el ámbito laboral, porque de 12 marcas con las que trabaja en su productora, "se habrán bajado dos que me dejaron stand by hasta que pase el chaparrón, y lo entiendo perfectamente".

Finalmente, Laguna dijo que no ha hablado nada con Yanina. "".