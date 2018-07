Monserrat Álvarez contó que se sentía "incómoda" con Fernando Villegas

12:55 "Cuando ví a Villegas en el estacionamiento, me tenía que dar la vuelta para no entrar con él al ascensor", dijo la periodista.

La periodista Monserrat Álvarez contó su incómoda experiencia con Fernando Villegas, quien ha sido acusado de maltrato laboral, acoso sexual y comportamiento lascivo.

En el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", la profesional relató que "me tocó hasta ser confidente de situaciones, de alusiones sexuales fuertes". "Hay muchos hombres con los que uno se ha encontrado en la vida que tienes que hacerle el quite, uno de ellos era Fernando Villegas, con quien compartimos lugar de trabajo. Sólo pensaba, ojalá no me lo vaya a topar en el ascensor, porque siempre te provocaba una situación incómoda".

La profesional sostuvo que el ex panelista de "Tolerancia Cero" "te intimidaba más de la cuenta. Yo me sentía una mujer empoderada y pensaba que estaba acostumbrada a que esto sea parte de lo que a uno le toca como mujer y que está fuera del abuso. Siempre hay un viejo verde en la pega o alguien que te encuentras y te dice algo inadecuado".

La conductora de T13 AM afirmó que no dijo nada por miedo a "parecer cartucha y tonta". "No me atreví porque, ¿sabes qué te da miedo que te digan? 'Ay, que eres cartucha, Monse. Por tonta, la verdad. Por no empoderarse con este tema'".

Álvarez señaló que "lo hablábamos entre las mujeres. Nos encontrábamos con Villegas en el estacionamiento y nos dábamos la vuelta para no subir con él en el ascensor. Lo confuso es que todo esto sucede en un tono de amigos que a uno no le permite llamarle la atención fuerte".