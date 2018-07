Esposa de Mauricio Pinilla respondió a los rumores por supuesta infidelidad del jugador

La esposa de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, rompió el silencio luego de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista y usó las redes sociales para compartir el mensaje.

"Periodistas mediocres que hacen noticias con información falsa, sin siquiera reportear. Yo no estudié esta carrera para esto. En Chile inflan a personas detrás de cuentas sin identidad e irresponsablemente. Más encima involucran a familias y peor, a mi hija de 12 años. Pobres”, detalló y disparó contra el portal Publimetro, el primero en publicar un supuesto romance entre el jugador y la actriz Daniela Nicolás.

Gallardo compartió además una imagen familiar donde escribió: "No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso".

Presuntamente la infidelidad habría llevado al seleccionado de la U a tomar la oferta de Colon Santa Fe en Argentina, la que finalmente quedó sin efecto.

Por otro lado, la actriz Daniela Nicolás también respondió a los rumores este fin de semana. "Chiquillos! Si no hay nuevos cahuines no es problema mío! Así que por favor no me metan en tonteras! Besitos".