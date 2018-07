La comediante Alejandra Azcárate reveló que padece de vitíligo

La comediante colombiana Alejandra Azcárate, que tuvo un triunfal paso por el último Festival de Viña del Mar, reveló que padece de vitíligo, enfermedad de la piel que provoca despigmentación irregular de ciertas zonas del cuerpo.

En un video a TVyNovelas , la actriz señaló que hace un año y medio se realizó unos exámenes al descubrir algunas manchas extrañas en la piel.

"Me resultó una afección bien severa en la piel y me tocó ponerme en manos de expertos. En ese momento pensé, honestamente, que era cuestión de, qué se yo, unas manchas blancas, ahí exóticas, que habían aparecido porque sí. No le paré bolas, pero luego me tomaron una biopsia del borde del brazo y resultó ser vitiligo", señaló.

Azcárate reconoció que en un primer momento el diagnóstico la impactó, porque pensaba en los cambios que sufriría su apariencia con el tiempo, la que las manchas blancas se iban a multiplicar en su cuerpo.

"Me puse a llorar horrible con ese médico, porque como que entré en un circuito de terror tenaz y dije: 'Dios mío, me voy a volver un dálmata, qué horror'. Pero, bueno, luego me relajé y dije: ‘De esto no me voy a morir", expresó.

La artista reconoció que con el tiempo ha ido superando sus miedos y que se está cuidando mucho más. También afirmó que por su enfermedad no podrá someterse a ningún tratamiento con láser en la piel o rellenarse con bótox.

Tras esto, la colombiana entregó una reflexión sobre el padecimiento. "Conclusión de la historia, a las neuronas no le salen manchas, entonces, lo que uno cultive aquí, el engrandecimiento de uno desde adentro, lo que pueda aprender, vivir, experimentar, es atemporal y no cambia de color", cerró.