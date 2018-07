Angélica Sepúlveda sobre su topless: "Me acepto y vivo para mí lo más agradecida posible"

Angélica Sepúlveda la rompió con su topless en redes sociales. La ex chica reality está mejor que nunca tanto físicamente como emocionalmente, enamorada de un turco que conoció en Bolivia.

Angélica ha recorrido varios países junto a su nuevo amor, el que vive en Estambul. Es en esos viajes en los que a menudo practica el topless para disfrutar de lo que ella llama "libertad".

En conversación con Lun, la ex "Granjeras" dijo que el topless que compartió en la playa es una foto "de lo más normal para mí. La subí con un mensaje de libertad, que representaba mis sentimientos en ese momento. Nunca he tenido temor, miedo o vergüenza de mostrar quién soy", dijo.

Sepúlveda continúa firme con esa personalidad que muchos conocieron en los reality. "No vivo de la opinión de los demás, me acepto y vivo para mí lo más agradecida posible. No busco la aprobación de nadie, porque nadie sabe cuánto me ha costado lograr tener la paz y felicidad que me llena hoy".

A sus 37 años confesó que ha hecho topless en las cumbres de los cerros y montañas. "Es maravilloso sacarse la ropa y gritar ¡libertad! tengo muchas fotos así, imágenes de momentos especiales".

Para finalizar, Angélica agredeció cada piropo que recibió tras compartir la sensual imagen playera. "Es lindo cuando te piropean y se alegran de ver tu felicidad. Soy muy agradecida de las personas que se dan el tiempo de escribirte algo lindo, se genera una enrgía rica, positiva, una sonrisa genuina de ambas partes".