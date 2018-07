Pangal Andrade dijo que su casa “fue uno de los grandes motivos” de su quiebre con Kel

10:07 El ex chico reality se refirió a la incidencia que tuvo la construcción de su vivienda en el fin del romance. “La Kel quizás quería otra cosa” afirmó.

En dichos al diario La Cuarta, Pangal Andrade reconoció que la casa que se construyó en el Cajón del Maipo, fue uno de los grandes motivos del quiebre de su relación con Kel Calderón.

Las palabras de Andrade se producen cuando el ex chico reality se encuentra pronto a finalizar la construcción de la vivienda.

“Fue uno de los grandes motivos del quiebre. Como siempre lo he dicho, soñé con hacer mi casa acá, toda la vida” dijo Andrade.

El joven agregó que “en la vida hay cosas diferentes que uno quiere; la Kel quizás quería otra cosa. Yo persigo mis sueños, la casa construida por mí, diseñada por mi padre en el lugar que yo amo. Esto lo planeé toda mi vida”.

Según la publicación ante el desacuerdo de la ex pareja por la construcción, Kel Calderón habría cedido a una vivienda fuera de Santiago, pero en un lugar de ambos y no en la Cascada de las Ánimas, a lo que Andrade no habría accedido.