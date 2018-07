Fernando Villegas: "Lo que hacía era echar la talla y de repente piropear a una niña"

Fernando Villegas se defendió nuevamente de las acusaciones en su contra, respecto a conductas lascivias y de malos tratos contra mujeres.

En "La Mañana" de CHV, el ex panelista de "Tolerancia Cero" aseguró que no era primera vez que en The Clinic "se encarnizan conmigo, me acusaron de ser el tipo más homofóbico de Chile, ahora se subieron al tema del feminismo. Y ellos saben perfectamente mejor que nadie que el asunto no tiene ningún fundamento porque llamaron al canal, hablaron con gente que está conmigo y trabajaba conmigo y que eran testigos de lo que yo hacía en el lugar más público de un canal, que es la sala de maquillaje, donde entra y sale todo el mundo".

"Lo que yo hacía era lo que hacen millones de chilenos, que es echar la talla y de repente piropear a una niña. Eso fue lo que les dijeron y como a ellos no les interesa la verdad, sino que crucificar y vender cinco ejemplares más y evacuar el fastidio que siempre me ha tenido esa gente, siguieron adelante sabiendo que no había nada más que eso", agregó.

El ahora ex locutor de Radio Agricultura sostuvo que "tú puedes adjetivar como quieras una mirada, puedes subirte al bus del feminismo y sentirte que eres heroína y mártir del movimiento feminista, pero no es nada más que eso".

"Hablen con la gente que trabajaba conmigo, o sea, si el día de mañana resulta que un piropo es un pecado mortal, estamos sonados", puntualizó Villegas.