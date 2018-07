Pato Laguna: "Es mi intimidad, si me gusta grabarme me grabo"

El ex modelo Patricio Laguna se refirió en el programa Mentiras Verdaderas a la filtración del video sexual que protagoniza junto a su ex pareja, Janina Halabi y apuntó en contra del periodista de Canal 13, Polo Ramírez.

A Laguna no le gustó la crítica contra el video y dijo que "es mi intimidad. Si me gusta grabarme, me grabo… no me va a importar nunca un comentario sobre mi intimidad" consignó La Cuarta.

"Él (Ramírez) dijo que 'esto es como dejar un auto abierto en la Alameda', se mandó un discurso y pienso 'este gallo no puede ser más cartucho', no me puede cuestionar por el tema del video porque es un tema íntimo" dijo Laguna.

El ex concejal de Estación Central añadió que "acá nos tenemos que concentrar en la mente enferma que quiso publicar esto o que se robó esto. Más que las personas que aparecen en el video".