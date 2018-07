Fernando Paulsen se disculpó por minimizar acoso de Villegas: "Estuve a la misma altura del ministro Varela"

13:05 "No creo que sean pequeñas humillaciones, no creo que sean situaciones que no deban enfrentarse" dijo el periodista.

El periodista Fernando Paulsen había dicho que su amigo Fernando Villegas "hacía comentarios subidos de tono, pero siempre me pareció que era inofensivo". Sus palabras fueron comparadas con las del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien sostuvo que los casos de acoso sexual eran "pequeñas humillaciones".

Hoy, en su programa "Combinación Clave" de Radio La Clave, el ex panelista de "Tolerancia Cero" pidió disculpas, asegurando que "estuve a la misma altura del ministro Varela" y que "no fue en lo absoluto lo que traté de decir".

"Lo que planteé en el artículo de The Clinic en torno a Fernando, mi amigo -no lo voy a negar hoy día- es que tenía como costumbre esta suerte de chistes subidos de tono, insinuaciones que siempre se hacían con más público, por lo menos las que yo vi, con más público. Por lo tanto, parecían que fueran una de esas distorsiones que se hacían a descampado y uno suponía que no eran nada más que eso", dijo.

Cuando habló que los actos eran cosas "inofensivas", se refería "justamente por esa lógica y que las cosas cuando se hacen delante de muchas personas son inofensivas. Creo que estuve exactamente a la altura de los dichos del ministro Varela refiriéndose a los acosos y las insinuaciones a las mujeres como 'pequeñas humillaciones'", reconoció.

"Pido disculpas si se entendió así, porque no es lo que traté de decir. No creo que sean 'pequeñas humillaciones', no creo que sean situaciones que no deban enfrentarse abruptamente y probablemente en 'Tolerancia Cero' estuvimos al debe en eso", admitió.