Daniela Aránguiz reveló por qué no irá la gira de Mekano pese a que le encantaría

Desde el comienzo se sabía que Daniela Aránguiz no participaría en la gira que realizará este año Mekano, pero nadie sabía las razones.

La esposa de Jorge "Mago" Valdivia, reveló en su última visita a Primer Plano que personalmente a ella le gustaría estar presente en los eventos, pero que no "le dan permiso".

“A mí me encantaría, pero no me dejan. Jorge no me dejaría nica. Imagínate: ‘¡me voy de gira!’. ‘¿A dónde?’. No, no me dejaría”, confesó.

Otra que no estará presente es Cathy Barriga, ya que está dedicada a su carrera política como alcaldesa de Maipú y Nicole Pérez, quien consideró que "pagan muy poco" para tanto sacrificio.

Los ex integrantes del extinto programa juvenil que sí confirmaron hasta el momento son Bruno Zaretti, Pia Cicero, Cata Palacios, Vivi Rodríguez, Rigeo, Romina Sáez, Fabricio Vasconcellos, Diego Morrison, Rosemarie Segura, Maluco, Flaviana, Sergio Aguirre y Lupe Fernández.