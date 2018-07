Ex de Karol Lucero se disculpó con Yadranka Tomic por ofensivos comentarios que salieron del Instagram de su mamá

La modelo Yadranka Tomic se habría enfrentado en un duro round en Instagram con la madre de María Francisca Tapia Virgilio, la ex polola de Karol Lucero. Los rumores apuntan a que hoy la rubia tendría una relación con el panelista de Mucho Gusto, pero nada ha sido confirmado hasta el momento.

De acuerdo a lo informado por Intrusos , todo comenzó con un posteo de Yadranka en redes sociales, foto que fue comentada por la cuenta de Cecilia Virgilio.

"¿Es playboy?", habría escrito la ex suegra de Karol. Tras desatar una ola de críticas, la misma modelo de Mucho Gusto decidió responder: "Hola, ¿es necesario comentar? preocúpese de su familia, amigos, saludos".

Y los comentarios no habrían cesado ahí: "Estoy aburrida, por eso quiero molestar, wea (SIC) mía si quiero comentar, no me hables tú nerd, rota", escribieron desde la cuenta.

En el programa de La Red explicaron que todos los comentarios entre ellas fueron borrados. Sin embargo, todo no terminó ahí. La misma María Francisca habría llamado a Yadranka, pidiendo disculpas por lo sucedido y explicando que a su madre le habrían hackeado la cuenta de Instagram.

Esta fue la publicación que generó la reacción desde la cuenta de la ex suegra de Karol: