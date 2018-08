Pamela Díaz y su reencuentro con Carola de Moras: “Es parte del juego de la televisión”

Pamela Díaz habló con La Cuarta sobre el reencuentro que tendrá con la animadora del matinal de Chilevisión, Carola de Moras, luego de que la calificó como una mala copia de Tonka Tomicic.

Ambas coincidirán en La Noche es Nuestra, espacio que Díaz coanima y al que la ex modelo asistirá como parte de la promoción del programa concurso de pastelería Bake Off.

“Es extraño, pero es parte del juego de la televisión, es parte de la pega” dijo la “Fiera” quien agregó que “hay un equipo sumamente respetuoso que me preguntó si me molestaba la idea. Yo dije que no había ningún problema, que venga el que tenga que venir, si yo no mando ni en el programa ni en el canal”.

Díaz, a quien en el momento de sus declaraciones, De Moras acusó de no saber trabajar en equipo, reconoció que “los dichos de cada provocaron ronchas y eso se supo”.

Sobre si se abordará el conflicto durante la coincidencia de ambas en el espacio, Díaz dijo que “depende de cómo se den las cosas. Lógico que hay una pauta, pero no faltará que alguien tire una talla y se devuelva con otra”.