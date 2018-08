Jordi Castell con su nueva panadería: "Todos los días como ahí. No me privo de nada"

Jordi Castell está "chocho" con su nuevo emprendimiento. Desde hace tres meses abrió una panadería llamada Eloísa en Las Condes y mientras siguen en el periodo de marcha blanca como lo llama él, aseguró que todo "va muy bien".

"Me consume harto tiempo. Estamos en marcha blanca, pero ya nos asentamos", comentó a Lun . El conductor del programa "Algo personal" de UCV TV, sostuvo que aunque el pan se vende todos los días, los fines de semana los clientes son tentados con la pastelería.

"Los vecinos se vuelven locos con los dulces: las tortas, las medialunas con manjar, los muffins de arándano rellenos con cheescake, las cocadas", detalló.

Y no sólo los clientes se tientan, sino que él también. Por eso, agradece a su genética. "Todos los días como ahí. A diario me como una empanada napolitana y a media tarde me como un muffin de manjar y me muero de la risa. Soy chancho para comer, no me privo de nada. Tengo una genética que nunca engordo. Yo no sé dónde están los kilos, porque todo el balance de la dieta acaba en Eloísa, jajajaja", puntualizó.