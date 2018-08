Catherine Fulop reveló que se puso un chip sexual

La venezolana Catherine Fulop habló sobre cómo mantiene la "llama y la pasión" viva con su marido, Osvaldo Sabatini, después de 20 años de matrimonio.

Fue en ese contexto que la modelo y actriz de 53 años reveló íntimas declaraciones. "Mira yo contacté un médico. Tengo puesto el chip sexual y me lo acabo de poner. Todavía tengo moretones acá en la nalga. Antes me daban unos geles como esos que usaba la rubia en Sex and the City", dijo al programa argentino "Intrusos".

Asimismo, también contó que su esposo usa geles recetados por médicos y que también se implantará el chip. Además, descartó tajantemente que él use o necesite viagra.

"Nuestro amor está más intacto que nunca. Él siempre está listo como los boy scout. No le hace falta el viagra para nada", contó la actriz entre risas.

El implante subcutáneo que tiene Fulop libera testosterona e incentiva la líbido para las personas que superan cierta edad. Según la ex reina del Festival de Viña, también viene acompañado de otros beneficios: "Pero mira como te brilla la piel, te sientes más joven, el pelo también está más sano (...) Uno tiene que echarse su ayuda. Es como una asistencia de hormonas en una vacuna".