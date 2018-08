Nicolás Yunge sorprendió al mostrar su nuevo alter ego como mujer

16:43 El ex chico reality publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. Los usuarios compararon su look con el de Vesta Lugg.

El ex chico reality Nicolás Yunge sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su "nuevo alter ego" vestido como mujer.

En su cuenta de Instagram, el ex integrante de "Perla" se mostró con pelo largo y maquillaje, en un personaje que aún no ha sido bautizado. "Todavía no tiene nombre así que los invito a que ustedes la nombren", señaló.

Yunge recibió diversos comentarios en las redes sociales, los que en su mayoría señalaron que su look femenino era similar al de la cantante y actriz Vesta Lugg.