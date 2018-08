Pancho Melo recordó incómodo episodio donde un amigo intentó besarlo

El actor Francisco Melo recordó un incómodo episodio que vivió en los primeros años cuando recién estaba entrando a trabajar en televisión.

En conversación con el "Ciudadano ADN", el protagonista de "La Cacería" de Mega, confesó que entiende perfectamente lo que viven las "mujeres que viven episodios constantes de acoso".

"Yo estuvo en la misma situación cuando tenía 27 o 28 años con un caballero con quien tenía una amistad notable. En algún momento él se pasó para la 'punta' y trató de darme un beso. Yo lo alcancé a parar", relató.

Más allá del incómodo momento, Melo confesó que después de eso tomó una actitud de "aquí no ha pasado nada". "Cuando me fui me empecé a culpar, pensando que yo le había dado señales equívocas a esta persona, para que él pensara que yo tenía algún interés sexual en él", detalló.

El audio de su declaración fue compartido en el programa Intrusos. En la entrevista, Pancho Melo recordó que él sentía afecto por esta persona.

"Era un caballero mayor que yo pensaba que estaba muy solo entonces quizás los abrazos eran un poquito más largos al despedirme, pero me culpaba yo", reiteró.

Por esa misma escena vivida en su juventud, el artista dice que le hace sentido el relato de muchas víctimas.

"Cuando escucho a víctimas sobre 'quizás fui muy provocativa, me vestí provocativamente', es lo mismo. Pero no, no es eso. Los límites los traspasa el que se aprovecha de eso, pero la víctima sigue siendo víctima", precisó.