Canal 13 despidió al productor ejecutivo de "Vértigo"

Canal 13 despidió durante este miércoles a Carlos "Caco" Montt, quien eran el productor ejecutivo del estelar "Vértigo".

La noticia fue difundida en un comunicado interno y significó un gran golpe para el espacio conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo, ya que se trataba de una de las figuras claves en la realización del programa.

En conversación con LUN , Montt afirmó que salir de la señal donde trabajó por 15 años "tiene una mezcal de sentimientos. Lo que más se me vienen son gratos recuerdos de lo que he hecho en el canal, que ha sido mi casa. Me da pena salir".

Por las razones de su salida, el ex productor explicó que "son los costos de una industria que está mutando y que se está atomizando cada vez más".

Además de Montt, durante esta jornada la estación de Luksic desvinculó al director de contenidos Cristian Herrera.

El ciclo "Vértigo en la calle", que actualmente está al aire, continuará bajo el mando de un productor ejecutivo interino.