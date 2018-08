JC Rodríguez dijo que le dolieron "mucho" las bromas por sus miradas en la gala de Viña

10:13 "Fue creciendo ese rumor contra mí de mujeriego y de mirón" dijo el periodista, quien además planteó que las imágenes estaban congeladas y que "yo la entrevista la hago mirando a los ojos a la señorita y no a su escote".

El periodistadijo en el programa "Llego tu hora" de TVN que le dolieron "mucho" las críticas y bromas que se le hicieron durante el Festival de Viña, respecto de

"Mucho, mucho" respondió sobre si le dolieron las críticas y agregó que ". Siempre he sido un aceptador de chistes, no me enojo. Y" dijo Rodríguez según consignó LUN

El periodista además se defendió y dijo que "de varias fotos, se congela mi mirada. Yo. Cuando bajo la mirada es porque le piropeo el vestido porque es un programa de moda".