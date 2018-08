Charlie Sheen dijo que no puede pagar la pensión de sus hijos por estar en una "lista negra" de Hollywood

20:23 El actor enfrenta una complicada situación financiera, la que lo tiene lejos de sus días de gloria en "Two and a half men", cuando ganaba US$ 2 millones por capítulo.

Un complicado momento económico es el que está pasando el actor estadounidense Charlie Sheen, quien de ganar US$ 2 millones por capítulo grabado en la serie "Two and a half men" pasó a no poder pagar la pensión de sus hijos.

Según lo informado por People, el actor de 52 años pidió un cambio en la custodia de los cuatro menores, ya que no podría mantenerlos según lo que dice la ley.

Sheen tiene una hija mayor de 33 años, pero luego tuvo a Samantha y Lola (14 y 13) junto a Denise Richards, y a los gemelos Max y Bob (9) con la actriz Brooke Mueller.

Según los documentos judiciales, el actor estaría en "una lista negra en la industria del entretenimiento" que "le impide encontrar un trabajo fijo". La publicación agregó que Charlie tendría "menos de US$ 10 millones a su nombre".

Pese a la fortuna que había acumulado durante su participación en la sitcom, Sheen fue acumulando deudas, las que no pudo enfrentar cuando terminaron sus días de gloria televisiva. De hecho, en 2016 intentó suspender las manutenciones a Denise Richards, lo que ella respondió con una demanda por más de US$ 1 millón.