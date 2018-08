Alejandro Goic sobre Patricia Maldonado: "No es bueno para Chile que sea una líder pública"

Ayer El actor y dramaturgo explicó por qué abandonó el estudio de "Mucho Gusto" ante la llegada de la panelista. "Dije en lo íntimo: 'no me da el alma, no me da el corazón'", expresó.

El actor y dramaturgo explicó por qué abandonó el estudio del matinal "Mucho Gusto" de Mega a la llegada de la panelista Patricia Maldonado, todo esto mientras se presentaba el elenco de la nueva teleserie nocturna "Casa de Muñecos".

En una entrevista a CNN Chile , Goic reconoció que su problema con la ex cantante está vinculado a su cercanía con personalidades de la dictadura juzgadas por crímenes de lesa humanidad, aunque aseguró que "no es ideológico".

"Yo hice una obra con el Luciano Cruz-Coke (actor y diputado de Evópoli) y no piensa como yo, y debe haber apoyado (...) pero sí rechaza las violaciones a los derechos humanos", afirmó.

Tras esto, explicó que Maldonado "pertenece a una pequeña cofradía de la cual se ufana", la cual según él está confirmada por el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán, y el cerebro de "La Cutufa", Patricio Castro. "Ella defiende a quien asesinó a mis amigos personales", señaló.

Goic afirmó que al momento que Luis Jara anuncia el arribo de Maldonado fue sorpresivo y "no estaba en el libreto". "Dije en lo íntimo: 'no me da el alma, no me da el corazón'", recordó. Tras esto, decidió dejar el estudio porque "era un derecho libre".

Por la presencia de Maldonado en Mega, la que ha sido objeto de campañas para pedir su despido, el actor afirmó que "no soy quien ve eso, pero por lo menos yo no la contrataría".

"No es bueno para Chile que ella sea una líder pública y esté en pantalla", cerró.