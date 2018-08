Ben Affleck y Matt Damon volverán a trabajar juntos en una película sobre un gran caso de estafa a la cadena de restaurantes McDonald's, informó hoy el medio especializado Deadline.

Affleck será el director y Damon el protagonista de una cinta sobre una trama que presuntamente ganó unos 24 millones de dólares manipulando el Monopoly de McDonald's, un juego promocional de este gigante de la comida rápida.

Amigos desde que eran jóvenes, Affleck y Damon lanzaron su carrera en Hollywood con la película "Good Will Hunting" (1997), por la que ganaron el Óscar al mejor guion original.

Paul Wernick y Rhett Reese, guionistas de las dos películas del superhéroe "Deadpool", se encargarán de escribir este nuevo largometraje para el estudio 20th Century Fox, que estará basado en el artículo "How an Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game and Stole Millions", firmado por el periodista Jeff Maysh en el portal The Daily Beast.

Affleck y Damon producirán el filme por medio de su productora The Pearl Street.

Según Deadline, la historia sobre esta estafa a McDonald's había despertado un gran interés en Hollywood, tanto que Universal quiso comprar sus derechos para el actor Kevin Hart; Warner Bros. quiso hacer lo propio para los guionistas John Requa y Glenn Ficarra y el intérprete Steve Carell; y Netflix se planteó hacer una cinta con Robert Downey Jr. involucrado como productor.