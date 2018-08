Compañera de Fernando Villegas en radio Agricultura: "No tuvo un trato pesado conmigo"

La periodista Nicole Rodríguez, la compañera de Fernando Villegas en el programa "Las cosas con su nombre" de radio Agricultura, habló sobre la situación del sociólogo, que actualmente permanece suspendido de sus funciones luego de ser denunciado por acoso sexual.

En declaraciones a LUN , la locutora contó que estaba en Estados Unidos cuando se publicó el reportaje de The Clinic con las acusaciones. Desde ahí, decidió mantener el silencio hasta definir los detalles sobre la continuidad del espacio, aunque pronto prefirió hablar.

"Con Fernando jamás tuve una experiencia como las relatadas en el reportaje. No lo defiendo, solo quiero entregar mi experiencia", señaló.

Rodríguez agregó que "él fue un buen compañero. Desde el primer día que llegué él fue generoso conmigo. Él antes realizaba el programa con Cecilia Pérez (la vocera de Gobierno). Fernando tenía el espacio a sus anchas y recibí respeto profesional".

Por las denuncias, la periodista afirmó que cuestiona el anonimato de algunas denunciantes, pero puntualizó que "no puedo opinar porque no conozco a esas personas, tampoco puedo juzgarlas".

"Cuando empecé a trabajar con Fernando Villegas, yo no lo conocía, y colegas me decían que era un tipo fregado, con un carácter difícil de llevar. Pero lo conocí y no tuvo un trato pesado conmigo", afirmó, señalando que pese a la diferencia generacional de ambos (ella tiene 42 años y él 67) tuvieron "conversaciones interesantes".

Sobre el futuro de "Las cosas por su nombre", Rodríguez afirmó que "está suspendido" y puso en duda que Villegas vuelva para retomarlo.