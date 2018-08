Paulina Urrutia por alzheimer de Augusto Góngora: "Lo que me da terror es que se olvide de mí"

“Lloré y lloré. El día que me dijeron que tenía esta enfermedad, salí de la consulta y lo único que hice fue llorar”, dijo el periodista Augusto Góngora, contando cómo fue su experiencia en 2014 cuando fue diagnosticado con alzheimer. Hoy con 66 años y según contó a Revista Sábado , está pasando por un de aprendizaje de la enfermedad junto a su mujer, la actriz, Paulina Urrutia.

Incluso, asegura que con los años ha “aprendido a pasar piola”, agregando que “ya que tengo alzheimer todo lo demás está abierto. Puedo equivocarme, puedo pararme y conversar en la calle. Vamos para adelante”, dijo.

Para la ex ministra de Cultura, Paulina Urrutia, también ha sido una lucha, donde han debido sortear una serie de obstáculos. “Cada día notas que algo que hasta ayer estaba, hoy ya no está. La tarea que nos hemos puesto es muy bonita. No es una tarea ansiosa, para que logre cosas o recupere lo que ya perdió, es simplemente para que aquello que va a perder, lo pierda lo más lento posible. Es importante quitar la ansiedad, porque si no, uno vive en el sufrimiento”, comentó.

Incluso, reconoció que “ese hombre me hace más feliz que cualquier cosa, para mí no hay otro panorama mejor que estar con él. Él siempre me impulsa. Yo, por ejemplo, soy una persona muy miedosa, me asusto con todo y él me quita los miedos, toda la vida ha sido así. Esas canas, esa energía, es todo lo que no soy”.

Y aunque asegura que el tiempo pasará y puede que comience a olvidar más cosas, tiene un miedo aún mayor. “Lo que me da terror es que se olvide de mí. Ese es mi miedo”, confesó.