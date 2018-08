Verónica Castro protagonizará nueva serie de Netflix: “Van a ver una loca desquiciada”

“La casa de las flores”, es la nueva serie de Netflix que tendrá como protagonista a la actriz mexicana Verónica Castro, quien a sus 65 años volverá a la pantalla. Después de consagrar su carrera con 51 años de trayectoria, siendo reconocida por las teleseries “Los ricos también lloran” y “Rosa salvaje”, comentó su nueva experiencia a El Mercurio, asegurando que está “feliz” y “agradecida de la vida”.

Con ello, explicó que todo ha sido diferente a como estaba acostumbrada. “Esto de televisión no tiene nada, o sea es como otro mundo. Vengo a hacer cine de diferente manera pero no tiene nada, nada, nada que ver con la televisión. (…) Estoy descubriendo un mundo que no existía para mí, yo nunca lo había trabajado esto de esta manera. Es totalmente nuevo, es otra forma de trabajar, de ser, de actuar, de moverse, de conducirse con la gente, de entregarse”, dijo.

Y si bien, insistió en que está satisfecha con esta nueva etapa, no descartó las telenovelas, aunque, recalcó que las nuevas generaciones quieren algo más “(…) No me atrevería a decir “ya, desapareció, que se muera” (refiriéndose a las telenovelas) porque la verdad es que hay señoras en casa que sí les gusta, sí quieren esa continuidad diaria que les platiquen su historia diaria y que las dejen en un suspensito. Pero los chavos nuevos ya no se conforman con que les digan tres chácharas más, quieren ver una cosa así, que en los 13 capítulos pase toda la novela”, agregó.

Además, reiteró que será una sorpresa para su audiencia más clásica. “Estoy haciendo un personaje bien diferente a todo lo que hice. Van a ver una loca desquiciada en lugar de la mujer clásica que siempre estuvo como correcta, acá soy incorrecta total”, remarcó.