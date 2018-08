Javiera Mena narrará la historia de Gustavo Cerati en documental de NatGeo

La cantante nacional Javiera Mena será la encargada de narrar un documental que la serie BIOS de NatGeo transmitirá sobre Gustavo Cerati. La artista repasará por dos horas la vida del astro Argentino, quien lideró a la Banda Soda Stereo y conquistó el mundo de la música con su voz.

Según consignó La Tercera, en cuanto al manejo frente a la cámara, Javiera Mena, explicó que ha tenido una serie de reuniones con el director de BIOS. “me ha dado muchos datos para poder enfrentar las entrevistas con propiedad y que sea de la mejor manera. Me he encontrado con sus amigos, con sus hijos y me doy cuenta que era una persona muy admirable; me inyectó energía, como que era de esas personas que no paraban, estaba todo el tiempo trabajando”.

De esta forma, la producción incluirá entrevistas a la hermana del trasandino, Laura; como también a su hijo Benito y a su sobrina Guadalupe. “Soy una persona muy desprejuiciada, y como hago pop, puedo ir jugando con los ritmos que me van gustando e ir coqueteando por aquí y por allá”, dijo.

Con ello, insistió que con el documental descubrió que “Cerati era igual, en ese sentido me siento muy cercana a él, porque descubrí que mi manera de componer era muy parecida. Otra similitud que tenemos es que si tienes diez canciones listas para un disco, quedan esas diez, no componía para luego seleccionar cuáles se quedan y cuáles se van”, agregó.