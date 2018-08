Vivi Rodrígues y reencuentro con Fabricio y Thiago: “Son cosas del pasado”

Los bailarines que protagonizaron el éxito del Axé en Chile se volvieron a ver después de que José Miguel Viñuela reviviera el extinto programa “Mekano”. El otrora espacio televisivo recorrerá el país desde octubre y ya ha generado una serie de comentarios.

Y es que, entre los participantes que accedieron al show, destacan los bailarenes Vivi Rodrígues, Fabricio Vasconcellos, y Thiago Cunha, todos ellos, rostros de uno de los triángulos amorosos más comentados de aquellos años. Todo surgió cuando Rodrígues y Vasconcellos rompieron su relación por un supuesto romance de la brasileña con Thiago.

Por lo mismo, existía suspicacia sobre el reencuentro, dudas que finalmente fueron despejadas por Vivi. Según consignó La Cuarta, la artista fue tajante en asegurar que todo quedó atrás. “Con mi marido estoy hace 11 años, tengo dos hijas. Son cosas del pasado.

(…) Ya nos hicimos la foto y todo bien, pero no me junto con ellos, me junto con la gira de ´Mekano´ y ellos son parte de eso igual que yo. Hay buena onda entre todos”, remató.