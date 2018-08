"Chica eléctrica": La Pozze Latina cambió la letra de la canción y protagonista ya no es una menor de edad

La agrupación nacional La Pozze Latina, anunció que se encuentra en un proceso de reformulación de la emblemática canción "Chica eléctrica". La composición ha sido una de las más reconocidas de la banda después de ser creada en 1999.

Sin embargo, los últimos años su letra ha sido cuestionada por su contenido, pues su protagonista es una adolecente de 16 años que tiene sexo con hombres mayores: "Conozco a una chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26", se lee en ella.

En conversaciones con La Tercera, Jaime "Jimmy" Fernández, líder de la agrupación, se refirió a los cambios y explicó cómo nació.

"Hay una crítica, sabemos que es políticamente incorrecto. Somos personas a las que nos ha tocado vivir cambios y nos toca aprender de eso también. Analizar lo que vivimos, las otras décadas, las maneras de pensar y las actitudes", dijo.

Y aunque no han dejado de interpretarla en cada show, Fernández precisó que "cuando me toca cantarla, yo digo 'conozco una chica eléctrica, tiene solamente 36' y el público lo recibe de muy buena manera. Sobre todo las mujeres, porque de alguna manera decimos que aún mantienen esa llama prendida: la pasión, la juventud y la energía", agregando que "definitivamente, es un tema sexista. (...)No representa lo que es la banda", concluyó.