Demi Lovato agradeció estar viva tras sobredosis y aseguró que "seguirá luchando"

La estrella del pop Demi Lovato agradeció estar viva y dijo que necesitaba tiempo para recuperarse, en sus primeros comentarios desde la sobredosis que padeció unas dos semanas atrás.

La cantante se dirigió a sus fans a través de su cuenta de Instagram. "Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", escribió.

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien", afirmó, y agregó que estaba "eternamente agradecida" por el apoyo de sus admiradores y del personal del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, que le salvó la vida, según reconoció.

La cantante fue ingresada el 24 de julio en el hospital de Los Angeles. Algunos medios informaron que habí­a sufrido una sobredosis con una sustancia desconocida. En el pasado, Lovato ya había hablado de su adicción a las drogas y problemas psíquicos. En junio difundió una canción llamada "Sober" (sobria) en la que canta: "Lo lamento, mamá. Ya no estoy sobria".

Lovato dijo que "ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi camino hacia la recuperación y la sobriedad". "Seguiré luchando", aseguró al final de su carta.