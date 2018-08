Angie Jibaja reveló que padece complicada enfermedad y necesita un trasplante

La ex chica reality Angie Jibaja está pasando por momento muy difícil tras descubrir que tiene una complicada enfermedad a los pulmones, padecimiento que requiere incluso un trasplante: "Me muero de miedo", dijo.

Entrevistada en "Válgama Dios", la artista peruana no quería contar qué era lo que pasaba, noticia que entregó su madre Magy Liza desde Chile a través de un contacto por videollamada.

"A mi hija la diagnosticaron con fibrosis pulmonar severa. Le mandaron la tomografía", contó su mamá. Esta enfermedad endurece los tejidos del pulmón e impide la respiración.

“Tengo los pulmones de una abuela de 95 años. Mi enfermedad tiene cura. Para yo tener una vida normal otra vez, necesito un trasplante de pulmón, pero me muero de miedo, eso sí que me muero de miedo", detalló la ex polola de Felipe Lasso. En tanto, la mamá de Angie dijo que la operación es muy costosa.

La artista añadió que está preocupada por sus hijos. “Cuando veo a mis hijos, ellos me necesitan. Ellos no tienen a nadie más en este mundo, no quieren a nadie más, ellos se mueren por mí, yo no los puedo dejar con nadie, ellos no van a estar con nadie mejor que conmigo”, finalizó.