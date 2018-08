Jeimy Espinoza: "Jamás callaré para agradarle a alguien"

Jeimy Espinoza, una de las protagonistas de la nueva versión de Rojo, se refirió en conversación con La Cuarta, a los sentimientos encontrados que genera entre los seguidores del espacio.

Espinoza quien es pupila de Leandro Martínez, dijo que "mucha gente me ha dicho últimamente, por ejemplo, que calladita me veo más bonita (debido a que por salud no puedo hablar) y creo que es porque la sociedad chilena no se acostumbra a que las mujeres digamos las cosas como son".

"Soy dueña de mis criterios y jamás callaré para agradarle a alguien" afirmó la concursante.

Respecto del problema de salud que la aqueja (nódulos en la garganta), Espinoza dijo que "es incierto. Los nódulos son de paciencia y fuerza de voluntad. No hablar durante dos semanas es realmente difícil, pero tengo fe en que se disolverán y podré volver a cantar".

La participante del espacio además dijo que, si amerita dejar Rojo para resguardar su salud, "tendría que hacerlo".