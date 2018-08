Robert Redford anunció que abandona la actuación

Robert Redford confirmó hoy en una entrevista con Entertainment Weekly que abandonará la actuación, tal y como anunció hace dos años, pero dejó la puerta abierta a seguir dirigiendo películas.

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después de esto (la película 'The Old Man & the Gun') porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", dijo.

Leyenda de Hollywood delante y detrás de las cámaras, Redford aseguró en noviembre de 2016 que se retiraría de la interpretación tras participar en dos películas más: "Our Souls at Night", que se estrenó en 2017 en Netflix; y "The Old Man & the Gun", que llegará a los cines de EE.UU. el próximo 28 de septiembre.

"Pensé: 'Bueno, es suficiente. ¿Y por qué no irme con algo que es muy optimista y positivo?'", dijo Redford en referencia al tono de la película "The Old Man & the Gun", del director David Lowery ("Pete's Dragon", 2016) y en cuyo elenco aparecen también Sissy Spacek y Casey Affleck.

No obstante, Redford, que cumplirá 82 años el próximo 18 de agosto, dejó la puerta abierta a seguir dirigiendo largometrajes.

"Ya veremos acerca de eso", indicó Redford, cuya última cinta como realizador es "The Company You Keep" (2012).

Redford alcanzó la fama como actor gracias a películas como "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), "The Sting" (1973) y "The Way We Were" (1973), que le convirtieron además en uno de los galanes más deseados de Hollywood, y posteriormente participó en otros recordados filmes como "All the President's Men" (1976) y "Out of Africa" (1985).

Además, saltó a la dirección con "Ordinary People" (1980) y cosechó más aplausos como realizador por su labor en las cintas "Quiz Show" (1994), "The Horse Whisperer" (1998) y "Lions for Lambs" (2007).

Promotor del cine independiente a través del Instituto Sundance, Redford ganó el Óscar al mejor director por "Ordinary People" y también recibió una estatuilla honorífica de la Academia de Hollywood en 2002.