La crítica de Daniel Alcaíno a Canal 13: "No hay alma, no hay gente, no hay amistad"

El actor Daniel Alcaíno, que interpreta a Yerko Puchento en el estelar "Vértigo", entregó una dura crítica hacia Canal 13 luego de la serie de cambios administrativos que vivió.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, Alcaíno analizó los bajos números de sintonía de "Vértigo en la calle", formato en el que su personaje no participa.

"Nosotros hicimos una temporada súper larga, de 15 programas. Tal vez hay que analizar cosas, hacer restructuraciones. Y es otro formato, en la calle. Una pura vez estuvimos con Yerko en 'Vértigo en la calle'. Y funcionamos ahí. Y el mismo programa lo expulsó, porque este personaje para, tiraba una talla, no iba con el tiempo o el cronómetro", expresó.

El actor reconoció que este fue un año "difícil" para su personaje debido a las polémicas que protagonizó en sus rutinas, pero aseguró que ha recibido el cariño de la gente en sus shows. "Existe un mundo de Twitter, existe un mundo de Facebook, que obviamente no son de Canal 13 y que hablan de lo que dijo Yerko y esas cosas. Hay que ver desde dónde viene", señaló.

Tras esto, Alcaíno habló sobre la situación de la señal, que hace un par de meses vivió un despido masivo de trabajadores

"El canal era un canal. Yo llegaba a las 8 de la mañana, si me citaban a las 10, porque hay que saludar mucha gente. Éramos un curso y los que convivíamos dentro del liceo éramos nosotros. Pero los que nos operaban eran desde afuera", expresó.

Luego continuó señalando que "entonces, les puede resultar el mismo rating, el mismo número, pero es un número vacío, porque no hay canal, no hay alma, no hay gente, no hay amistad, no hay compromiso, no hay paseo de fin de año, no hay campeonato. No alcanzamos a hacer dos equipos de baby (fútbol). Eso. Duele mucho. Se echan de menos esos momentos".