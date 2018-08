Martín Cárcamo aclaró sus dichos sobre la "consecuencia" de Paty Maldonado

El animador del matinal Bienvenidos de Canal 13, Martín Cárcamo, pidió hoy un minuto para aclarar sus dichos respecto de lo que denominó la "consecuencia" de Patricia Maldonado, tras la salida del actor Alejandro Goic cuando la panelista de Mucho Gusto apareció en el espacio.

"Cuando hablamos del tema de Alejandro Goic y la Paty Maldonado, yo me preocupé de ver la entrevista de Alejandro, de ver sus declaraciones en CNN, y yo conozco a Alejandro, su historia, expliqué en ese minuto que estaba en todo su derecho de retirarse del estudio. Hay mucha gente, no mucha gente, que no conocía la trayectoria de Alejandro Goic. No sabían lo relevante o su historia más particular" dijo el animador, según consignó Glamorama, respecto al hecho de que Goic fue detenido, torturado y exiliado durante la dictadura.

Cárcamo añadio que "cuando dijo que era consecuente la Paty Maldonado, lamentablemente se entendió mal y por eso quiero hacer una aclaración".

"Mucha gente me preguntó si estaba defendiendo a la Paty Maldonado. Entonces dije que no, al contrario, que había explicado que esto no me parecía, porque mal podía estar a favor de una persona que se declaraba, no se si a favor..." dijo Cárcamo.

"Entonces, después me preocupé y busqué la palabra 'consecuencia' para ver si tenía un valor positivo o negativo. Porque quería aclarar, porque me preocupé de decir la palabra 'consecuencia' sin darle valor positivo (...) busqué la palabra en la RAE, para que quedara bien clarito. 'Consecuencia' dice muchas acepciones, son como seis; dice: 'dicho de una persona de acuerdo con sus principios'. O sea, no tiene ningún valor, ni positivo ni negativo. Consecuente puede ser desde un ladrón hasta una persona maravillosa, lo que sea" añadió.