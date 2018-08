Ex participante de Rojo es criticado por decir que una bailarina le daba "asco"

El cantante Toarii Valantin, el último participante eliminado del nuevo Rojo de TVN, recibió múltiples críticas de los seguidores del programa por sus dichos sobre una bailarina.

En las redes sociales comenzó a circular un video de una entrevista del backstage del espacio de talento. Allí se vio Valantin hablando sobre Camila Vásquez, la concursante que tuvo que abandonar el espacio por no superar una lesión.

"La Cami como que me da asco, pero es bacán", afirmó el joven ante las risas de las entrevistadoras Coni Piccoli y Cata Vallejos, quienes no entendía si se trataba de una broma o si hablaba en serio. Tras esto, Toarii aclaró que lo que siente con su ex compañera "no es asco, es repulsión".

La declaración generó revuelo entre los fans del espacio de talentos, quienes también publicaron una supuesta polémica del mismo ex participante con la cantante Pía María Silva, a quien supuestamente trató de "perra" en el Festigame.

