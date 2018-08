Ex chica Yingo fue el blanco de las críticas por falta de "higiene" en "Bake Off"

09:50 Nathaly Migliorelli fue calificada como "cuica" y apuntada por no tomarse el pelo ni lavarse las manos en el concurso. Casi fue eliminada en el primer episodio.

La ex chica Yingo, Nathaly Migliorelli, casi se fue eliminada en el primero capítulo del programa "Bake Off Chile" emitido anoche por Chilevisión. Y aunque se salvó de "irse para la casa", no logró salvarse de las críticas en redes sociales.

En el show televisivo su nombre fue el tópico mas mencionado y se transformó en el sexto en redes sociales. Los televidentes tardaron poco en reconocerla por el extinto programa juvenil, pero también la calificaron de "cuica y cochina".

"Me da rabia que digan eso. Uno tiene higiene en la cocina, pero estaba apurada y con el nerviosismo del programa, pero me preocupé de tener siempre el pelo tomado", aclaró a Lun

Migliorelli fue apuntada como una persona "con falta de higiene" en la cocina por no tomarse el pelo, abrir el tarro de la basura y luego no lavarse las manos.

"Fue puro nerviosismo. Es muy difícil el tiempo que te dan. No he querido ni meterme a las redes sociales por lo mismo. La gente es muy heavy para criticar sin estar en el lugar del otro y duele mucho cuando la gente habla", agregó.

La ex Yingo había estado alejada de la TV hasta ahora, que su marido la postuló en un casting por internet y quedó seleccionada en el programa.

Había estado dedicada a su hija de 2 años como dueña de casa y vendiendo productos bajos en azúcar, saludables. "Siempre hago cosas ricas en la casa. A mi marido le tincó el programa y como ya tenía un poco de tema con la tele me inscribió".

Sobre el apodo de cuica que se ganó en el primer capítulo, Migliorelli dijo que es cuica pero de "alma guachaca". Afirmó que una de sus pasiones es ir a La Vega, "me crié con mis abuelos de campo entonces me gusta la cazuela e cola de vaca, humitas".